Australian Open 2025: скільки заробили Світоліна, Костюк та інші українки на кортах Мельбурна

Перед стартом першого мейджора сезону організатори турніру в Мельбурні повідомили, що призовий фонд Australian Open 2025 буде рекордним і сумарно складе 96,5 млн австралійських доларів (приблизно – 60 млн доларів США). Це майже на 12% більше, ніж у 2024 році.

Переможці чоловічого та жіночого одиночних розрядів отримають цього року по 3,5 млн австралійських доларів (2,2 млн доларів США) кожен. Призові також були збільшені на всіх стадіях турніру.

Загалом за останні десять років розмір призового фонду змагання виріс на 119%. У 2015-му він становив 44 млн австралійських доларів.

Дев'ять представниць України на кортах Мельбурна показали різні результати. Тому й їхні призові суттєво відрізняються.

Найбільшу суму отримає Еліна Світоліна. За вихід у чвертьфінал вона заробила 413,2 тисяч доларів.

Марта Костюк, яка вийшла до третього кола в одиночному розряді та до чвертьфіналу у парному, у сумі напрацювала на 224,3 тисячі.

Даяна Ястремська за виступ у третьому колі заробила 180,2 тисячі.

Ангеліна Калініна, яка програла у першому раунді одиночного розряду і другому – парного, сумарно заробила 94,5 тисяч.

Юлія Стародубцева та Дарія Снігур за виступи у першому колі отримають по 82 тисячі.

Людмила та Надія Кіченок, які дійшли до третього кола парного розряду, поповнили банківські рахунки на суму 27,7 тисяч кожна.

Анастасія Соболєва, що програла на старті кваліфікації, заробила найменше з українок – 22 тисячі доларів.