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Australian Open 2025. Костюк, Світоліна та інші українки отримають рекордні призові: назвали точні суми

Мельбурн, Неділя 05 січня 2025 13:17
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Australian Open 2025. Костюк, Світоліна та інші українки отримають рекордні призові: назвали точні суми Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Організатори першого тенісного мейджора 2025 року – Відкритого чемпіонату Австралії – назвали суми призових, які отримають учасники турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Загальний призовий фонд складе 96,5 млн австралійських доларів (приблизно – 60 млн доларів США). Це майже на 12% більше, ніж у 2024 році.

Переможці чоловічого та жіночого одиночних розрядів отримають цього року по 3,5 млн австралійських доларів (2,2 млн доларів США) кожен. Призові також збільшаться на всіх стадіях турніру.

Загалом за останні десять років розмір призового фонду змагання виріс на 119%. У 2015-му він становив 44 млн австралійських доларів.

Призові Australian Open за раундами (в австралійських доларах*)

Кваліфікація (чоловіки та жінки)

  • Перше коло – A$ 35 000
  • Друге коло – A$ 49 000
  • Третє коло – A$ 72 000

Одиночний розряд (чоловіки та жінки)

  • 1/64 фіналу – A$ 132 000
  • 1/32 фіналу – A$ 200 000
  • 1/16 фіналу – A$ 290 000
  • 1/8 фіналу – A$ 420 000
  • Чвертьфінал – A$ 665 000
  • Півфінал – A$ 1 100 000
  • Фіналіст – A$ 1 900 000
  • Переможець – A$ 3 500 000

Парний розряд (чоловіки та жінки – на пару)

  • 1/32 фіналу – A$ 40 000
  • 1/16 фіналу – A$ 58 000
  • 1/8 фіналу – A$ 82 000
  • Чвертьфінал – A$ 142 000
  • Півфінал – A$ 250 000
  • Фіналісти – A$ 440 000
  • Переможці – A$ 810 000

Змішаний парний розряд (на пару)

  • Перший раунд – A$ 6 250
  • 1/8 фіналу – A$ 12 000
  • Чвертьфінал – A$ 24 000
  • Півфінал – A$ 45 000
  • Фіналісти – A$ 85 000
  • Переможці – A$ 150 000

*Один Австралійський долар – 0,62 долара США

Australian Open 2025. Костюк, Світоліна та інші українки отримають рекордні призові: назвали точні суми

Фото: Центральний корт арени "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (x.com/australianopen)

Відкритий чемпіонат Австралії-2025: хто гратиме від України

Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії відбудуться з 6 до 12 січня. Ігри основного турніру пройдуть з 12 до 26 січня.

Україну на турнірі в Мельбурні представлять:

  • Марта Костюк (основна сітка + парний турнір)
  • Еліна Світоліна (основна сітка)
  • Даяна Ястремська (основна сітка)
  • Ангеліна Калініна (основна сітка + парний турнір)
  • Юлія Стародубцева (основна сітка)
  • Дар'я Снігур (кваліфікація)
  • Анастасія Соболєва (кваліфікація)
  • Людмила Кіченок (парний турнір)
  • Надія Кіченок (парний турнір)

Раніше спрогнозували, на яких топ-змаганнях українці запалюватимуть у 2025 році.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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