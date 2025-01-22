Топ-10 моментів Світоліної на Australian Open 2025: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube турніру .

Прес-служба змагань підготувала добірку найкращих моментів Світоліної на турнірі.

Друга ракетка України виступила в Мельбурні вперше після травми, операції на нозі та тривалого періоду відновлення. Вона не грала в офіційних матчах з серпня 2024 року. Світоліна не заявилась на жоден з турнірів, що передували Australian Open 2025. Перед стартом мейджора вона зіграла лише благодійний виставковий матч проти олімпійської чемпіонки Парижа – китаянки Чжен Ціньвень (2:6, 2:6).

У першому колі чемпіонату Австралії Світоліна перемогла найкращу тенісистку Румунії Сорану Кирстю (72-га у світі) – 6:4, 6:4. У наступному раунді вона не мала проблем з американкою Керолайн Доулхайд (WTA 83) – 6:1, 6:4. Ця перемога стала 100-ю для Світоліної на турнірах Великого Шолома.

У третьому колі вітчизняна тенісистка зустрілась з четвертою у світі – італійкою Жасмін Паоліні. Українка віддала суперниці перший сет (2:6), відігралась у другому (6:4), а у третьому здолала опонентку під нуль (6:0). Далі Світоліна відносно легко пройшла "нейтральну" росіянку Вероніку Кудермєтову (WTA 75) – 6:4, 6:1.

Таким чином вона втретє в кар'єрі вийшла у чвертьфінал австралійського мейджора. Раніше Світоліна грала на цій стадії в 2018 та 2019 роках. "зачарований" чвертьфінал не був подоланий і цього разу: українка в драматичному протистоянні поступилась 14-й ракетці світу – американці Медісон Кіз (6:3, 3:6, 4:6). Світоліна зупинилася за крок від ювілейної, 30-ї перемоги на кортах Мельбурна.

На австралійському турнірі Світоліна не лише здобувала яскраві перемоги, а й виконувала важливу дипломатичну місію. Вона нагадувала світу про війну на батьківщині.

"На різних рівнях ми б'ємося кожного дня. Бойовий дух – у нашій крові. Я теж намагаюся його демонструвати", – заявила спортсменка.

Фото: Love Ukraine – написала Світоліна на телекамері після чергової перемоги (Eurosport)