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Australian Open-2023: Надаль вилетів від несіяного суперника в другому раунді

Фото: Рафаель Надаль несподівано зачохлив ракетку в Мельбурні (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорців

Сенсаційною поразкою минулорічного переможця Рафаеля Надаля у трьох сетах від американця Маккензі Макдональда завершився матч другого кола основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 2-й раунд, чоловіки

Надаль – Макдональд – 0:3 (4:6, 4:6, 5:7)

Титулований іспанець не зумів нав'язати конкуренцію 65-й ракетці світу. Перший номер посіву Australian Open не зумів узяти жодного сету та вибув зі списку претендентів на тріумф у першому мейджорі 2023 року.

Перші два сети зіграли за однаковим сценарієм. Стартовий гейм Надаль програє на власній подачі, а потім героїчно (та безуспішно) намагається наздогнати Макдональда. Двічі піренеєць навіть робив брейк, але згодом американський тенісист і собі відповідав узятим на подачі суперника очком.

У третьому ж сеті суперники йшли на рівних упродовж десяти геймів. Але Макдональд зумів вирвати шостий пункт у партії, а потім відразу закрив гейм, сет і матч на власній подачі (7:5). У наступному раунді він зустрінеться з переможцем пари Сврчіна – Нісіока.

Для Надаля виліт із Відкритого чемпіонату Австралії цьогоріч – найгірший результат на турнірах "Великого шолома" за 7 років. У 2016-му він припинив виступи на Australian Open у стартовому раунді. За підсумками турніру досвідчений іспанець гарантовано випаде з топ-5 рейтингу ATP.

До слова, українка Калініна перемогою над Квітовою оформила путівку в 3-й раунд Відкритого чемпіонату Австралії.

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Australian OpenТеннисРафаэль Надаль