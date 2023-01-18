ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша ракетка України пробилася в третій раунд Australian Open-2023

Новость на русском →
Мельбурн, Середа 18 січня 2023 08:22
Перша ракетка України пробилася в третій раунд Australian Open-2023 Фото: Ангеліна Калініна перемогла в двох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Завдяки перемозі над чеською тенісисткою Петрою Квітовою українка Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі вийшла в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 2-й раунд, жінки

Калініна – Квітова – 2:0 (7:5, 6:4)

Розпочали матч суперниці на рівних. І українка, і чешка зосередилися на власних подачах і намагалися максимально затягнути розіграші на чужих. Кульмінаційний момент у партії настав у дев'ятому геймі. Калініна оформила брейк і вийшла вперед, але досвідчена опонентка відразу відповіла взаємністю.

Проте, такий розвиток подій не знітив українку. Вона відразу ж ще раз узяла подачу чешки та на своїй подачі з другої спроби реалізувала сет-пойнт. Статистика підтверила заслуженість локального успіху Калініної: менше невимушених помилок (лише 10 проти 25-ти), кращий відсоток першої подачі (60%) тощо.

Друга партія нагадала за сценарієм перший сет. Після восьми геймів рахунок на табло знову був рівний – 4:4 без жодного брейка. Тут українська тенісистка знову взялася до справи. Вона "під нуль" виграла подачу Квітової і, на відміну від першої партії, на своїй подачі закрила гейм, сет і матч.

У наступному раунді перша ракетка України може знову зустрітися з чеською тенісисткою. Для цього Барборі Крейчиковій потрібно здолати француженку Клару Бюрель. Їхній поєдинок відтермінували через дощ.

До слова, напередодні Крутих програв дебютний матч на турнірах "Великого шолома" Шварцману з Аргентини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Australian Open
NEWS
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС