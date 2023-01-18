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Australian Open-2023: Надаль вылетел от несеянного соперника во втором раунде

Фото: Рафаэль Надаль неожиданно зачехлил ракетку в Мельбурне (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорцив

Сенсационным поражением прошлогоднего победителя Рафаэля Надаля в трех сетах от американца Маккензи Макдональда завершился матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 2-й раунд, мужчины

Надаль – Макдональд – 0:3 (4:6, 4:6, 5:7)

Титулованный испанец не смог навязать конкуренцию 65-й ракетке мира. Первый номер посева Australian Open не сумел взять ни одного сета и выбыл из списка претендентов на триумф в первом мэйджоре 2023 года.

Первые два сета сыграли по одинаковому сценарию. Стартовый гейм Надаль проигрывает на собственной подаче, а затем героически (и безуспешно) пытается догнать Макдональда. Дважды пиренеец даже делал брейк, но вскоре американский теннисист тоже отвечал взятым на подаче соперника очком.

В третьем же сете соперники шли на равных в течение десяти геймов. Но Макдональд сумел вырвать шестой пункт в партии, а затем сразу закрыл гейм, сет и матч на собственной подаче (7:5). В следующем раунде он встретится с победителем пары Сврчина – Нисиока.

Для Надаля вылет из Открытого чемпионата Австралии в этом году – худший результат на турнирах "Большого шлема" за 7 лет. В 2016-м он прекратил выступления на Australian Open в стартовом раунде. По итогам турнира опытный испанец гарантированно выпадет из топ-5 рейтинга ATP.

К слову, украинка Калинина победой над Квитовой оформила путевку в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

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Australian OpenТеннисРафаэль Надаль