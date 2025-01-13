Australian Open 2005: Снігур не впоралась з одинадцятою ракеткою світу

Australian Open-2025, Перше коло

Дарія Снігур – Даніель Коллінз – 6:7, 3:6

В українки, яка в рейтингу WTA посідає 138-ме місце, а в основу чемпіонату Австралії пробилась через кваліфікацію, шансів проти 11-ї в світі американки Коллінз було небагато. Тим приємніше, що Снігур зуміла нав'язати грізній суперниці боротьбу. Але для загального успіху цього виявилося замало.

Киянка повністю виклалася у стартовій партії, де діяла на рівних з досвідченою представницею світової еліти та мала рівні з нею шанси на перемогу. Снігур двічі не дозволяла суперниці реалізувати сетпойнти (за рахунку 4:5 та 5:6) і зуміла перевести протистояння на тай-брейк. Проте у вкороченому геймі програла – 4:7.

На другий сет сил вже не вистачило. На старті партії Снігур програла три гейми поспіль. Потім героїчно відіграла три матчболи. Але все одно зазнала поразки – 3:6.

Сьома вітчизняна ракетка вдруге стартувала в основній сітці чемпіонату Австралії. Як і минулого року, подолавши кваліфікацію, вона поступилась у першому колі.

Снігур стала другою представницею України, яка вилетіла з австралійського мейджора. Раніше змагання залишила Юлія Стародубцева. Еліна Світоліна та Марта Костюк виграли свої стартові матчі. А Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна розпочнуть виступи у вівторок, 14 січня.