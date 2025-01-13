Australian Open 2005: Снигур не справилась с одиннадцатой ракеткой мира

Australian Open-2025, Первый круг

Дарья Снигур - Даниэль Коллинз - 6:7, 3:6

У украинки, которая в рейтинге WTA занимает 138-е место, а в основу чемпионата Австралии пробилась через квалификацию, шансов против 11-й в мире американки Коллинз было немного. Тем приятнее, что Снигур сумела навязать грозной сопернице борьбу. Но для общего успеха этого оказалось мало.

Киевлянка полностью выложилась в стартовой партии, где действовала на равных с опытной представительницей мировой элиты и имела равные с ней шансы на победу. Снигур дважды не позволяла сопернице реализовать сетпоинты (при счете 4:5 и 5:6) и сумела перевести противостояние на тай-брейк. Однако в укороченном гейме проиграла - 4:7.

На второй сет сил уже не хватило. На старте партии Снигур проиграла три гейма подряд. Затем героически отыграла три матчбола. Но все равно потерпела поражение - 3:6.

Седьмая отечественная ракетка во второй раз стартовала в основной сетке чемпионата Австралии. Как и в прошлом году, преодолев квалификацию, она уступила в первом круге.

Снигур стала второй представительницей Украины, которая вылетела из австралийского мэйджора. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева. Элина Свитолина и Марта Костюк выиграли свои стартовые матчи. А Даяна Ястремская и Ангелина Калинина начнут выступления во вторник, 14 января.