Australian Open-2023: Байндль останнью з українок покинула турнір

Australian Open-2023, 3-й раунд, жінки

Байндль – Остапенко – 0:2 (3:6, 0:6)

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками, задавши тон протистоянню у першому сеті. Щоправда, балтійська тенісистка в четвертому геймі знову взяла подачу Байндль. Українка продовжувала опір до останнього. За рахунку 3:5 вона відіграла три сет-пойнти, але таки програла партію.

А ось у другому сеті конкуренції не вийшло. Принаймні з огляду на підсумковий рахунок. Байндль фактично без боротьби віддала стартовму подачу, а потім програла ще 5 геймів поспіль. На своїх подачах уродженка Миколаєва ще пручалася, але щоразу Остапенко була сильнішою.

Зрештою, другий сет латвійка зуміла завершити всього за 30 хвилин. Парадокс, але за основними показниками Байндль була не гіршою за Остапенко. Зокрема, українка показала кращий відсоток першої подачі (75%) і припустилася набагато менше помилок. Однак, 25-річна балтійка була активнішою біля сітки і виграла 88% очок на 1-й подачі.

У наступному раунді Остапенко зустрінеться з юною американкою Коко Гауфф. Натомість для Байндль цьогорічний виступ на Australian Open стане новим орієнтиром. Досі вона не грала в третьому колі мейджорів.