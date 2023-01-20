Australian Open-2023: Байндль последней из украинок покинула турнир

Australian Open-2023, 3-й раунд, женщины

Байндль – Остапенко – 0:2 (3:6, 0:6)

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками, задав тон противостоянию в первом сете. Правда, балтийская теннисистка в четвертом гейме снова взяла подачу Байндль. Украинка продолжала сопротивление до последнего. При счете 3:5 она отыграла три сет-пойнта, но все ж проиграла партию.

А вот во втором сете конкуренции не вышло. По крайней мере, учитывая итоговый счет. Байндль фактически без борьбы отдала стартовую подачу, а затем проиграла еще 5 геймов подряд. На своих подачах уроженка Николаева еще сопротивлялась, но каждый раз Остапенко была сильнее.

В конце концов второй сет латвийка сумела завершить всего за 30 минут. Парадокс, но по основным показателям Байндль была не хуже Остапенко. В частности, украинка показала лучший процент первой подачи (75%) и допустила гораздо меньше ошибок. Однако 25-летняя балтийка была более активной у сетки и выиграла 88% очков на 1-й подаче.

В следующем раунде Остапенко встретится с юной американкой Коко Гауфф. В то же время для Байндль выступление на Australian Open этого года станет новым ориентиром. До сих пор она не играла в третьем круге мэйджоров.