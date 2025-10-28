ua en ru
Аукціони брухту УЗ буксують: торги зриваються через завищені ціни й неринкові умови

Вівторок 28 жовтня 2025 17:39
Аукціони брухту УЗ буксують: торги зриваються через завищені ціни й неринкові умови Фото: УЗ має найнижчий показник продажу брухту за 7 років (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

"Укрзалізниця", яка начебто відновила у травні 2025 року аукціони з продажу металобрухту, різко відстає за фактичними продажами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію GMK Center.

Зазначається, що за червень-серпень на торгах реалізовано лише 28,2 тис. т, а покупцям відвантажено 10 тис. т - це найнижчий показник за сім років. За таких темпів компанія втрачає потенційні мільярдні надходження від реалізації брухту.

Від моменту поновлення продажів УЗ провела 77 аукціонів, однак ефективність торгів низька через брак учасників і "ціновий розрив" зі ринком. Ринок скаржиться на завищені стартові ціни та пакет додаткових платежів, які збільшують фактичну ціну лота майже на 40%.

При цьому член правління УЗ Євген Шрамко, відповідальний за продажі брухту, на вересневій зустрічі пообіцяв періодично замовляти цінові довідки у випадку значних коливань ринку.

"Стартові ціни мають бути приведені до ринку, включно з переліком нав'язаних послуг", - зазначив Валентин Макаренко, голова правління "Інтерпайп Втормет".

Також учасники ринку критикують дрібні лоти, нечітку кодифікацію видів лому та дисбаланс відповідальності в договорах, а також той факт, що до підсумкової суми входить не лише ціна брухту, а й 5% комісії Prozorro, засмічення, навантаження та логістика.

"При цьому змінити договір неможливо; санкції для клієнта у рази вищі, ніж для УЗ", - зазначив Сергій Крохмаль, директор ТОВ "Ліон-Агро".

Попри провали торгів, УЗ заявляє про наявність ресурсу: до продажу підготовлено 95,5 тис. т брухту, а у перспективі - ще 131 тис. т; план на 2026 рік - близько 200 тис. т.

При цьому УЗ критично потребує грошових надходжень: у травні Кабмін екстрено виділив понад 4,3 млрд грн із резервного фонду, зокрема на виплату зарплат. Водночас план УЗ зайняти 8% внутрішнього споживання брухту у 2025 році під загрозою: продано 28,2 тис. т (1,8% попиту).

У публікації зауважується, що наразі "Укрзалізниця" набагато більше зацікавлена у продажу сировини, ніж будь-коли, через критичне фінансове становище. Саме через це у травні Кабмін був змушений екстрено виділити УЗ з резервного фонду понад 4,3 млрд грн фінансової допомоги, яка фактично пішла на виплату зарплат.

"Своєю чергою "Укрзалізниця" перебуває в терміновому пошуку внутрішніх резервів для отримання коштів, а продаж металобрухту і своєчасне відвантаження проданого товару - один із найочевидніших і доступних варіантів", - вказують у GMK Center.

Раніше експерти оцінювали запас металобрухту на складах Укрзалізниці у 200 тис. тонн - це дало б компанії додатково 1,5 млрд грн прибутку.

Укрзалізниця Металлургпром
