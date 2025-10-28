ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Аукционы лома УЗ буксуют: торги срываются из-за завышенных цен и нерыночных условий

Вторник 28 октября 2025 17:39
UA EN RU
Аукционы лома УЗ буксуют: торги срываются из-за завышенных цен и нерыночных условий Фото: УЗ имеет самый низкий показатель продажи лома за 7 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця", которая якобы возобновила в мае 2025 года аукционы по продаже металлолома, резко отстает по фактическим продажам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию GMK Center.

Отмечается, что за июнь-август на торгах реализовано всего 28,2 тыс. т, а покупателям отгружено 10 тыс. т - это самый низкий показатель за семь лет. При таких темпах компания теряет потенциальные миллиардные поступления от реализации лома.

С момента возобновления продаж УЗ провела 77 аукционов, однако эффективность торгов низкая из-за нехватки участников и "ценового разрыва" с рынком. Рынок жалуется на завышенные стартовые цены и пакет дополнительных платежей, увеличивающих фактическую цену лота почти на 40%.

При этом член правления УЗ Евгений Шрамко, ответственный за продажи металлолома, на сентябрьской встрече пообещал периодически заказывать ценовые справки в случае значительных колебаний рынка.

"Стартовые цены должны быть приведены к рынку, включая перечень навязанных услуг", - отметил Валентин Макаренко, председатель правления "Интерпайп Втормет".

Также участники рынка критикуют мелкие лоты, нечеткую кодификацию видов лома и дисбаланс ответственности в договорах, а также тот факт, что в итоговую сумму входит не только цена металлолома, но и 5% комиссии Prozorro, засор, погрузка и логистика.

"При этом изменить договор невозможно; санкции для клиента в разы выше, чем для УЗ", - отметил Сергей Крохмаль, директор ООО "Лион-Агро".

Несмотря на провалы торгов, УЗ заявляет о наличии ресурса: к продаже подготовлено 95,5 тыс. т лома, а в перспективе - еще 131 тыс. т; план на 2026 год - около 200 тыс. т.

При этом УЗ критически нуждается в денежных поступлениях: в мае Кабмин экстренно выделил более 4,3 млрд грн из резервного фонда, в том числе на выплату зарплат. В то же время, план УЗ занять 8% внутреннего потребления металлолома в 2025 году под угрозой: продано 28,2 тыс. т (1,8% спроса).

В публикации отмечается, что сейчас "Укрзализныця" гораздо больше заинтересована в продаже сырья, чем когда-либо, из-за критического финансового состояния. Именно поэтому в мае Кабмин был вынужден экстренно выделить УЗ из резервного фонда более 4,3 млрд грн финансовой помощи, которая фактически пошла на выплату зарплат.

"В свою очередь "Укрзализныця" находится в срочном поиске внутренних резервов для получения средств, а продажа металлолома и своевременная отгрузка проданного товара - один из самых очевидных и доступных вариантов", - указывают в GMK Center.

Ранее эксперты оценивали запас металлолома на складах Укрзализныци в 200 тыс. тонн - это дало бы компании дополнительно 1,5 млрд грн прибыли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Металлургпром
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию