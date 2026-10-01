Аукціон з продажу ТРЦ Gulliver у Києві провалився: позиція Ощадбанку

Торги з продажу столичного комплексу Gulliver у системі Prozorro.Продажі завершилися безрезультатно. Станом на 30 вересня 2026 року жоден інвестор не подав заявку на участь, через що аукціон зі стартовою ціною у 207 млн доларів не відбувся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ощадбанку.
Згідно з повідомленням, подальшу стратегію реалізації активу тепер визначатимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку.
Головні деталі ситуації:
Коментар керівництва Ощадбанку
"Відбувся перший важливий крок - виставлення комплексу на продаж. Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики. Далі оцінюватимемо готовність ринку... Для нас, як для державного банку, важливо, щоб реалізація активу відбувалась максимально прозоро й з найбільшим можливим фінансовим результатом, який впливатиме на сплачені державі податки і дивіденди", - зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.
Що буде далі?
Наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку спільно визначатимуть подальшу долю активу. Під час ухвалення нових рішень зважатимуть на реальну ситуацію на ринку, рівень безпекових ризиків та інвестиційний клімат в Україні.
Нагадаємо, у 2025 році ТРЦ Gulliver перейшов у власність двох державних банків - Ощадбанку та Укрексімбанку. Банки виграли суди проти компаній екс-власника Віктора Поліщука, власника магазинів "Ельдорадо".