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Аукцион по продаже ТРЦ Gulliver в Киеве провалился: позиция Ощадбанка

11:14 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: ТРЦ Gulliver в Киеве не смогли продать (Getty Images)

Торги по продаже столичного комплекса Gulliver в системе Prozorro. Продажи завершились безрезультатно. По состоянию на 30 сентября 2026 года ни один инвестор не подал заявку на участие, из-за чего аукцион со стартовой ценой в 207 млн долларов не состоялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ощадбанка.

Согласно сообщению, дальнейшую стратегию реализации актива теперь будут определять наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Главные детали ситуации:

  • Причина отмены: По состоянию на 20:00 30 сентября не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей, поэтому запланированный английский аукцион не состоялся.
  • Стартовая цена: Комплекс выставлялся на продажу за 207 млн долларов с условием полной оплаты в день заключения сделки.
  • Структура собственности: 80% комплекса принадлежит Ощадбанку, а 20% - Укрэксимбанку.
  • Решение о продаже: Наблюдательные советы обоих банков приняли его в конце июля 2026 года.

Комментарий руководства Ощадбанка

"Состоялся первый важный шаг - выставление комплекса на продажу. Мы видим интерес к активу и понимаем, что инвесторы остаются осторожными из-за военных рисков. Далее будем оценивать готовность рынка... Для нас, как для государственного банка, важно, чтобы реализация актива происходила максимально прозрачно и с наибольшим возможным финансовым результатом, который будет влиять на выплаченные государству налоги и дивиденды", - заявил глава правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Что будет дальше?

Наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут совместно определять дальнейшую судьбу актива. При принятии новых решений будут учитывать реальную ситуацию на рынке, уровень рисков, связанных с безопасностью, и инвестиционный климат в Украине.

Напомним, в 2025 году ТРЦ Gulliver перешел в собственность двух государственных банков - Ощадбанк и Укрэксимбанк. Банки выиграли суды против компаний экс-собственника Виктора Полищука, владельца магазинов "Эльдорадо".

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