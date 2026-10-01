Аукціон з продажу ТРЦ Gulliver у Києві провалився: позиція Ощадбанку

Торги з продажу столичного комплексу Gulliver у системі Prozorro.Продажі завершилися безрезультатно. Станом на 30 вересня 2026 року жоден інвестор не подав заявку на участь, через що аукціон зі стартовою ціною у 207 млн доларів не відбувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ощадбанку .

Згідно з повідомленням, подальшу стратегію реалізації активу тепер визначатимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку.

Головні деталі ситуації:

Причина скасування: Станом на 20:00 30 вересня не надійшло жодної заявки від потенційних покупців, тому запланований англійський аукціон не відбувся.

Станом на 20:00 30 вересня не надійшло жодної заявки від потенційних покупців, тому запланований англійський аукціон не відбувся. Стартова ціна: Комплекс виставляли на продаж за 207 млн доларів з умовою повної оплати в день укладення угоди.

Комплекс виставляли на продаж за 207 млн доларів з умовою повної оплати в день укладення угоди. Структура власності: 80% комплексу належить Ощадбанку, а 20% - Укрексімбанку.

80% комплексу належить Ощадбанку, а 20% - Укрексімбанку. Рішення про продаж: Наглядові ради обох фінустанов ухвалили його наприкінці липня 2026 року.

Коментар керівництва Ощадбанку

"Відбувся перший важливий крок - виставлення комплексу на продаж. Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики. Далі оцінюватимемо готовність ринку... Для нас, як для державного банку, важливо, щоб реалізація активу відбувалась максимально прозоро й з найбільшим можливим фінансовим результатом, який впливатиме на сплачені державі податки і дивіденди", - зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Що буде далі?

Наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку спільно визначатимуть подальшу долю активу. Під час ухвалення нових рішень зважатимуть на реальну ситуацію на ринку, рівень безпекових ризиків та інвестиційний клімат в Україні.