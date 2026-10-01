ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Аукціон з продажу ТРЦ Gulliver у Києві провалився: позиція Ощадбанку

11:14 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Аукціон з продажу ТРЦ Gulliver у Києві провалився: позиція Ощадбанку Фото: ТРЦ Gulliver у Києві не змогли продати (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Торги з продажу столичного комплексу Gulliver у системі Prozorro.Продажі завершилися безрезультатно. Станом на 30 вересня 2026 року жоден інвестор не подав заявку на участь, через що аукціон зі стартовою ціною у 207 млн доларів не відбувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ощадбанку.

Згідно з повідомленням, подальшу стратегію реалізації активу тепер визначатимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку.

Головні деталі ситуації:

  • Причина скасування: Станом на 20:00 30 вересня не надійшло жодної заявки від потенційних покупців, тому запланований англійський аукціон не відбувся.
  • Стартова ціна: Комплекс виставляли на продаж за 207 млн доларів з умовою повної оплати в день укладення угоди.
  • Структура власності: 80% комплексу належить Ощадбанку, а 20% - Укрексімбанку.
  • Рішення про продаж: Наглядові ради обох фінустанов ухвалили його наприкінці липня 2026 року.

Коментар керівництва Ощадбанку

"Відбувся перший важливий крок - виставлення комплексу на продаж. Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики. Далі оцінюватимемо готовність ринку... Для нас, як для державного банку, важливо, щоб реалізація активу відбувалась максимально прозоро й з найбільшим можливим фінансовим результатом, який впливатиме на сплачені державі податки і дивіденди", - зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Що буде далі?

Наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку спільно визначатимуть подальшу долю активу. Під час ухвалення нових рішень зважатимуть на реальну ситуацію на ринку, рівень безпекових ризиків та інвестиційний клімат в Україні.

Нагадаємо, у 2025 році ТРЦ Gulliver перейшов у власність двох державних банків - Ощадбанку та Укрексімбанку. Банки виграли суди проти компаній екс-власника Віктора Поліщука, власника магазинів "Ельдорадо".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Ощадбанк ProZorro, публичные закупки, государственные закупки
Новини
Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США, - Axios
Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США, - Axios
Аналітика
Знеструмлення, дешевий імпорт та 140 мільярдів на заміну: CEO "Євроформату" про кризу ліфтів в Україні
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Знеструмлення, дешевий імпорт та 140 мільярдів на заміну: CEO "Євроформату" про кризу ліфтів в Україні