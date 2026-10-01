Аукцион по продаже ТРЦ Gulliver в Киеве провалился: позиция Ощадбанка

Торги по продаже столичного комплекса Gulliver в системе Prozorro. Продажи завершились безрезультатно. По состоянию на 30 сентября 2026 года ни один инвестор не подал заявку на участие, из-за чего аукцион со стартовой ценой в 207 млн долларов не состоялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ощадбанка .

Согласно сообщению, дальнейшую стратегию реализации актива теперь будут определять наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Главные детали ситуации:

Причина отмены: По состоянию на 20:00 30 сентября не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей, поэтому запланированный английский аукцион не состоялся.

По состоянию на 20:00 30 сентября не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей, поэтому запланированный английский аукцион не состоялся. Стартовая цена: Комплекс выставлялся на продажу за 207 млн долларов с условием полной оплаты в день заключения сделки.

Комплекс выставлялся на продажу за 207 млн долларов с условием полной оплаты в день заключения сделки. Структура собственности: 80% комплекса принадлежит Ощадбанку, а 20% - Укрэксимбанку.

80% комплекса принадлежит Ощадбанку, а 20% - Укрэксимбанку. Решение о продаже: Наблюдательные советы обоих банков приняли его в конце июля 2026 года.

Комментарий руководства Ощадбанка

"Состоялся первый важный шаг - выставление комплекса на продажу. Мы видим интерес к активу и понимаем, что инвесторы остаются осторожными из-за военных рисков. Далее будем оценивать готовность рынка... Для нас, как для государственного банка, важно, чтобы реализация актива происходила максимально прозрачно и с наибольшим возможным финансовым результатом, который будет влиять на выплаченные государству налоги и дивиденды", - заявил глава правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Что будет дальше?

Наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут совместно определять дальнейшую судьбу актива. При принятии новых решений будут учитывать реальную ситуацию на рынке, уровень рисков, связанных с безопасностью, и инвестиционный климат в Украине.