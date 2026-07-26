ua en ru
Вс, 26 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии прошел без нарушений - УЕБ

17:03 26.07.2026 Вс
2 мин
В ведомстве призывают искать настоящие причины манипулятивных заявлений депутата
aimg Наталия Крижановская
Аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии прошел без нарушений - УЕБ В УЭБ заявили, что аукцион Энергоатома прошел без нарушений (фото: energoatom.com.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) подтвердила, что аукцион по продаже электроэнергии производства "Энергоатома" состоялся в полном соответствии с действующими правилами, без признаков манипулирования или других нарушений.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на ответ на биржу по запросу Минэнерго, фрагмент которой обнародовал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Так, по заключению биржи, торги состоялись "в полном соответствии с требованиями Порядка и Регламента", а никаких признаков манипулирования и других нарушений установлено не было.

Речь идет об аукционе от 14 июля, инициированном ОП "Энергоатом-Трейдинг" АО "НАЭК "Энергоатом". По позиции "График базовой нагрузки» было реализовано 100% заявленного объема - 528 тыс. МВт-час.

Как отмечено в ответе на бирже, основной период торгов длился с 10:00 до 13:39, после чего автоматически, согласно Регламенту, произошел переход к дополнительному периоду. В начале инициатор сохранил стартовую цену на уровне 7 000 грн/МВт-ч без снижения.

УЕБ также обратила внимание на то, что объединение лотов в пакеты предусмотрено действующими правилами торгов. Порядок устанавливает ограничения количества лотов только для специальных сессий, тогда как для других типов аукционов такие ограничения отсутствуют.

Соответствующие изменения в Регламент, введенные последовательное проведение основного и дополнительного периодов торгов с разделением лотов по объемам (от 50 до 200 единиц в пакете), Аукционный комитет принял еще в 2021 году при поддержке представителей НКРЭКУ.

По данным биржи, с момента внедрения этих норм жалоб насчет нарушений или признаков манипулирования к организатору аукциона не поступало.

Напомним, как ранее в Министерстве энергетики Украины положительно отзывались о внедрении нового механизма на рынке . В частности, на первых двух специальных сессиях государственные производители продали весь заявленный объем электроэнергии по долгосрочным двусторонним контрактам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Алексей Кучеренко Энергоатом Электроэнергия
Новости
ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ
ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине