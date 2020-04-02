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Аукціон "Енергоатому" спростував заяву "Інтерпайпу" про ціну струму

Новини » Енергетика     02.04.2020 - 18:48
Аукціон "Енергоатому" спростував заяву "Інтерпайпу" про ціну струму
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Держкомпанія продала 24% від виставленого обсягу - 133,056 тис. МВт-год.

НАЕК "Енергоатом" 1 квітня продав дев'яти приватним компаніям 133 тис. МВт-год електроенергії за низькою ціною - 1202,63-1273 грн/МВт год, спростувавши, таким чином, заява компанії Віктора Пінчука "Інтерпайп" про істотне зростання ціни електроенергії для промисловості в Україні. Про це свідчать дані на майданчику "Української енергетичної біржі", передає РБК-Україна.

Держкомпанія продала 24% від виставленого обсягу - 133,056 тис. МВт-год. Ще 76% залишилися незатребуваними українськими промспоживачами. Ціна коливалася в межах 1202,63-1273 грн/МВт год.

Покупцями електроенергії "Енергоатому" стали: "Харківенергозбут", "Енерголайт Компані", "ДЕ Трейдинг", "Нова енергетична компанія", "Агенція інвестиційного менеджменту", "Інтеренерго Постач", "Укрэнергоэкспорт", "Енерджі Трейд Груп" і "Энергозапад". "Інтерпайп" та інші компанії Віктора Пінчука не брали участь у торгах "Енергоатому".

Нагадаємо, напередодні "Інтерпайп" розповсюдив заяву про істотне 35% зростання цін на електроенергію для промисловості в останній тиждень березня. У повідомленні компанії розкритикована рішення про деяке обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі та продажу електроенергії "Енергоатомом" за ринковою ціною на біржі.

Раніше, заступник голови парламентського комітету Олексій Кучеренко заявив, що ціна електроенергії для промисловості в Західній Європі в 2-3 рази вище, ніж в Україні, а в Білорусі і Росії - на 30-50% вище. Він також закликав показати будь-яку платіжку для заводу або домогосподарства в ЄС, яка була б нижче української.

Ціни на електрику для промисловості не зросли, а повернулися до рівня 2018 року, - ВЕА В Україні ціни струму для промисловості нижче у 2-3 рази, ніж в Європі, - Кучеренко
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