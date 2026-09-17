Аукціон АРМА по "Моршинській": управителем може стати юрбюро зі штатом у три особи

Хто претендує на управління активами IDS Ukraine

КУА "Укркапітал", яка перемогла на аукціоні АРМА, вибула з процедури після того, як тендерна комісія не прийняла її пояснення щодо готовності управляти активами IDS Ukraine (бренди "Моршинська", "Миргородська") за 0,01% чистого прибутку.

За власними розрахунками компанії, обслуговування договору коштувало б близько 10 млн гривень, тоді як очікувана винагорода становила лише 109,9 тис. гривень на рік.

Тепер АРМА перейшло до оцінки пропозиції наступного учасника, ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас", яке запропонувало комісію 0,9%.

Згідно з обґрунтуванням, у штаті юридичного бюро працюють три людини. Для управління активами IDS Ukraine компанія планує залучати сторонніх фахівців на умовах аутсорсингу.

У документі зазначається, що директора за контрактом планують найняти лише з 1 жовтня. Засновник компанії має виконувати обов'язки юридичного заступника на мінімальну зарплату. Фінансового аналітика та інших спеціалістів планують залучати ззовні.

За розрахунками "Пріорітас", це дозволить заощадити близько 550 тис. гривень кадрових витрат.

Таким чином, юридичне бюро зі штатом у три особи планує управляти бізнесом з річним доходом майже 4 млрд гривень через залучення сторонніх фахівців на аутсорсингу. Тож такий підхід ставить під сумнів наявність у претендента власного досвіду та ресурсів для управління найбільшим гравцем ринку бутильованих вод України.

Який план управління пропонує "Пріорітас"

У своєму обґрунтуванні компанія зазначає, що кількісні цілі управління активом планує уточнити після отримання доступу до документів підприємства. Водночас готового плану розвитку IDS Ukraine у документі не наведено.

Як приклади потенційного розвитку компанія згадує свій вплив на виробника спортивного спорядження "Терра Інкогніта". Серед запропонованих ідей - створення лінійок спортивних напоїв на потужностях IDS Ukraine, а також використання можливостей на ринку на тлі проблем із виробництвом Coca-Cola в Україні.

Окремо в обґрунтуванні йдеться про страхування активів. "Пріорітас" зазначає, що отримало листи від страхових компаній про відсутність відповідного продукту на ринку. Через це витрати на страхування активу вартістю, за оцінкою компанії, від 5 до 8 млрд гривень були виключені з бюджету.

Водночас конкурс відбувається на тлі відсутності актуальної незалежної оцінки активів IDS Ukraine. Термін дії останньої оцінки сплив 6 вересня.

Відсутність нової ринкової оцінки може створювати юридичну невизначеність щодо управління майном, що створює ризики заниження гарантованих платежів до бюджету та загрожує державі мільярдними збитками через судові оскарження.