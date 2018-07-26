В комитете ВР предлагают увеличить период деятельности НАБУ для аудита

В комитете заявили, что аудит за первый год деятельности - это слишком мало

В Комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной рады предлагают увеличить период деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который подлежит аудиту. Об этом сегодня во время круглого стола: "Преодоление коррупции в Украине" заявил заместитель председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Относительно аудита НАБУ - вопрос затянуто. Я думаю, что аудит за первый год деятельности - это слишком мало. Нужно увеличивать этот период и или до нового года брать или нескольких первых лет работы", - говорил он.

Кроме этого, как отметил Попов, есть ряд важных индикаторов, по которым также следует оценивать деятельность НАБУ.

"Как по мне, это, в частности, количество обвинительных актов, направленных в суд и, к сожалению, много дел застряло на этапе объявления подозрения и получения залога. Дальше дело не движется ", - сказал замглавы комитета.

Попов также высказал пожелание, чтобы при проверке деятельности НАБУ аудиторы делали акцент на обвинительные акты, которые касаются должностных лиц категории "А".

"Если брать обвинительные акты, то акцент мы хотели бы видеть на тех обвинительных актах, где фигурантами являются должностные лица категории "А". Также важна информация о количестве средств, которые были возвращены по решению суда в государственный бюджет. Мы хотели бы видеть материальный эффект. Также нужна оценка средней продолжительности дел", - сказал он, приведя пример так называемых "янтарных" дел.

Напомним, ранее в материале РБК-Украина сообщалось, что, по словам нардепа от фракции БПП Игоря Артюшенко, аудит начнется, когда комиссия будет полностью укомплектована. Он подчеркивает, что речь идет об аудите за 2016 год, а за 2017-й проверкой будут заниматься уже три новых аудитора.