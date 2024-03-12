Аудит в ЗСУ та скорочення Кабміну. Зеленський відповів, чи "оновлюватиме" команду

Кадрові питання у Збройних силах України вирішуються разом з проведення аудиту. Питання скорочення міністерств в уряді також розглядається.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Le Monde та BFM TV.

"Оновлення військового командування йде паралельно аудиту. В цьому місяці закінчиться аудит в ЗСУ, який приводить до тих чи інших змін тих чи інших командувачів або генералів і командирів", - сказав Зеленський.

Що стосується "мобілізаційного пункту", так само проводиться аудит, де та чи інша кількість людей знаходиться і на яких позиціях, повідомив він.

"Це буде аудит, після цього я зможу сказати якісь технічні кроки наступні", - додав президент.

Скорочення в уряді

Зеленський заявив, що в економічному напрямку деякі кроки відбудуться найближчим часом, але вони в більшості своїй направлені на акумуляцію додаткових грошей.

"Є кроки щодо скорочення тих чи інших позицій. У нас є бюджет війни і передусім пріоритет це війна, ми на це спрямовуємо всі гроші, які у нас є. Якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій та навіть міністерств, то ми будемо це робити", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кількість міністерств в Україні може скоротитися на третину. За його словами, кількість міністрів має бути 15-16. "Відповідно кількість міністерств 15-16, не більша. Це оптимальна кількість", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем було призначено Олександра Сирського. Після цього змінили значну кількість командувачів у ЗСУ.