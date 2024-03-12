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Аудит в ВСУ и сокращение Кабмина. Зеленский ответил, будет ли "обновлять" команду

Украина, Вторник 12 марта 2024 14:09
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Аудит в ВСУ и сокращение Кабмина. Зеленский ответил, будет ли "обновлять" команду Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины решаются вместе с проведением аудита. Вопрос сокращения министерств в правительстве также рассматривается.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Le Monde и BFM TV.

"Обновление военного командования идет параллельно аудиту. В этом месяце закончится аудит в ВСУ, который приводит к тем или иным сменам тех или иных командующих или генералов и командиров", - сказал Зеленский.

Что касается "мобилизационного пункта", также проводится аудит, где то или иное количество людей находится и на каких позициях, сообщил он.

"Это будет аудит, после этого я смогу сказать какие-нибудь технические шаги следующие", - добавил президент.

Сокращение в правительстве

Зеленский заявил, что в экономическом направлении некоторые шаги произойдут в ближайшее время, но они в большинстве своем направлены на аккумуляцию дополнительных денег.

"Есть шаги по сокращению тех или иных позиций. У нас есть бюджет войны, и прежде всего приоритет это война, мы на это направляем все деньги, которые у нас есть. Если это требует на время войны сокращения некоторых институтов и даже министерств, то мы будем это делать", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество министерств в Украине может сократиться на треть. По его словам, количество министров должно быть 15-16. "Соответственно количество министерств 15-16, не больше. Это оптимальное количество", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский. После этого сменили значительное число командующих в ВСУ.

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