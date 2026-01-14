Аудит коштів, реформа ТЦК і захист неба: озвучено перші пріоритети Міноборони

Він розповів про нараду з Федоровим, в межах якої були визначені перші пріоритети Міністерства оборони.

"Головне - захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. Друге - в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту", - йдеться у заяві президента.

Зокрема, він повідомив про оперативне проведення аудиту фінансування для оборонної сфери і отримання від міністра оборони шляхів закриття дефіцитів.

Фінансування, дрони і проблеми з ТЦК

Зеленський розповів про підготовку рішень щодо збільшення фінансового забезпечення українських оборонців на першій лінії.

"Окремо працюємо з постачанням дронів - Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", - заявив президент.

Ще одним пріоритетом для Міністерства оборони лідер країни назвав територіальні центри комплектування.

"Третє - Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами", - йдеться у заяві Зеленського.

Він наголосив на потребі "значно масштабніших змін" в процесі мобілізації, які збільшать можливості для Сил оборони та безпеки України, а також економічних процесів в Україні.

Президент додав, що вже найближчим часом Федоров представить нову команду міністерства.