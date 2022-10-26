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"Ауді" та середняк Формули-1 підтвердили старт співпраці в сезоні-2026

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Інгольштадт, Середа 26 жовтня 2022 12:59
"Ауді" та середняк Формули-1 підтвердили старт співпраці в сезоні-2026 Фото: Шоукар із лівреєю "Ауді" (twitter.com/audisport)
Автор: Антон Федорців

Німецький автомобільний виробник "Ауді" вирішив стати партнером команди "Заубер", яка нині виступає під брендом "Альфа Ромео", та викупить частину акцій стайні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Швейцарська команда F1 оголосила про укладення партнерського договору з німецькою компанією. Автовиробник згодом стане акціонером стайні, але майбутня частка акцій наразі залишається таємницею.

"Заубер" продовжить виступи під брендом "Альфа Ромео" до кінця сезону-2023. Натомість у двох наступних сезонах (2024, 2025) середняк Королівських автоперегонів продовжить використовувати двигуни "Феррарі".

Тим часом у німецькій компанії заявили про старт розробки силової установки за правилами сезону-2026. "Ауді" входить до концерну "Фольксваген", який навесні дозволив двоїм своїм маркам приєднатися до Формули-1. "Порше" ще не завершив перемовини про приєднання до чемпіонату.

Нещодавно вони нібито просунулися в перемовинах із "Вільямс" щодо придбання половини команди. У разі підписання контракту "Порше" постачатиме британській стайні двигуни з 2026 року. Наразі "Вільямс" співпрацює з "Мерседесом".

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Штатах із другої стартової позиції.

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Audi Формула-1
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