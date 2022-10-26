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"Ауди" и середняк Формулы-1 подтвердили старт сотрудничества в сезоне-2026

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Ингольштадт, Среда 26 октября 2022 12:59
"Ауди" и середняк Формулы-1 подтвердили старт сотрудничества в сезоне-2026 Фото: Шоу-кар с ливреей "Ауди" (twitter.com/audisport)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий автомобильный производитель "Ауди" решил стать партнером команды "Заубер", ныне выступающей под брендом "Альфа Ромео", и выкупит часть акций конюшни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Швейцарская команда F1 объявила о заключении партнерского договора с немецкой компанией. Автопроизводитель впоследствии станет акционером конюшни, но будущая доля акций пока остается тайной.

"Заубер" продолжит выступления под брендом "Альфа Ромео" до конца сезона-2023. В свою очередь в двух последующих сезонах (2024, 2025) середняк Королевских автогонок продолжит использовать двигатели "Феррари".

Тем временем в немецкой компании заявили о старте разработки силовой установки по правилам сезона-2026. "Ауди" входит в концерн "Фольксваген", позволивший весной двум своим маркам присоединиться к Формуле-1. "Порше" еще не завершил переговоры о присоединении к чемпионату.

Недавно они якобы продвинулись в переговорах с "Уильямсом" о приобретении половины команды. В случае подписания контракта "Порше" будет поставлять британской конюшне двигатели с 2026 года. В настоящее время "Уильямс" сотрудничает с "Мерседесом".

Напомним, что нидерландец Ферстаппен одержал победу в Штатах со второй стартовой позиции.

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