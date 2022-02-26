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Атрошенко рассказал, как горожане помогают ВСУ держать оборону Чернигова

Автор: Наталия Гурковская

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, имеющим оружие, получить задачи по защите города. Он заверил, что "город мы никому не сдадим".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра.

"Мужчины с оружием, способные охранять своим оружием наш город, пожалуйста, подтягивайтесь на место дислокации Верени-2 для получения заданий. Сегодня все, что можно сделать, мы делаем для организации обороны города. И город мы никому не сдадим. Нам рассказывают об истории - мы покажем историю. Если кто-то заблудится и будет искать выход на Россию - мы подскажем, где он", - заявил Атрошенко.

Всех гражданских черниговцев Атрошенко призвал находиться в укрытиях.

"Уважаемые черниговцы, прошу сохранять всех спокойствие. Гражданские жители, прошу находиться в укрытиях. Желательно всех в укрытиях. Добра и здоровья! Слава Украине!" - сказал мэр Чернигова.

Как сообщалось ранее, Чернигов обстреляли из "Градов".

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