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Атрошенко розповів, як містяни допомагають ЗСУ тримати оборону Чернігова

Автор: Наталія Гурковська

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до громадян, які мають зброю, отримати завдання із захисту міста. Він запевнив, що "місто ми нікому не здамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера.

"Чоловіки зі зброєю, здатні охороняти власною зброєю наше місто, будь ласка, підтягуйтесь на місце дислокації Верені-2 для отримання завдань. Сьогодні все, що можна, ми робимо для організації оборони міста. І місто ми нікому не здамо. Нам розказують про історію - ми покажемо історію. Якщо хтось заблукає і буде шукати вихід на Росію - ми підкажемо, де він", - заявив Атрошенко.

Всіх цивільних чернігівців Атрошенко закликав знаходитися в укриттях.

"Шановні чернігівці, прошу зберігати всіх спокій. Цивільні мешканці, прошу знаходитися в укриттях. Бажано всіх в укриттях. Добра і здоров’я! Слава Україні!" - сказав мер Чернігова.

Як повідомлялося раніше, Чернігів обстріляли з "Градів".

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