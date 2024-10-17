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Атомна генерація призводить до здешевлення електроенергії, - Герус

Четвер 17 жовтня 2024 19:32
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Атомна генерація призводить до здешевлення електроенергії, - Герус Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Країни, де базова генерація покривається за рахунок атомних електростанцій завжди мають дешеву електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

"Дійсно сьогодні і в Україні, і в світі є очевидні тенденції - там де є атомна генерація, історично і традиційно електроенергія дешевша, ніж там, де базова генерація - вугілля чи газ", - цитує голову прес-служба комітету.

Також голова Комітету зауважив, що одним із важливих питань, яке жваво обговорюється на ринку електроенергії є незбалансованість енергосистеми, що приводить до обмежень атомної генерації та виробників з ВДЕ.

Герус підтримав намір Енергоатому розвиватись із врахуванням сучасних трендів та технологій, враховуючи потреби споживачів та української енергосистеми в цілому.

Нагадаємо, раніше комітет Ради з питань енергетики схвалив урядовий проект закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмільницької АЕС №3 та №4.

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Андрій Герус Енергетики
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