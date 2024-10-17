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Атомная генерация приводит к удешевлению электроэнергии, - Герус

Четверг 17 октября 2024 19:32
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Атомная генерация приводит к удешевлению электроэнергии, - Герус Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Страны, где базовая генерация покрывается за счет атомных электростанций, всегда имеют дешевую электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"Действительно сегодня и в Украине, и в мире есть очевидные тенденции - там, где есть атомная генерация, исторически и традиционно электроэнергия дешевле, чем там, где базовая генерация - уголь или газ", - цитирует главу пресс-служба комитета.

Также председатель Комитета отметил, что одним из важных вопросов, живо обсуждаемых на рынке электроэнергии, является несбалансированность энергосистемы, что приводит к ограничениям атомной генерации и производителей из ВИЭ.

Герус поддержал намерение Энергоатома развиваться с учетом современных трендов и технологий, учитывая потребности потребителей и украинской энергосистемы в целом.

Напомним, ранее комитет Совета по энергетике одобрил правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС №3 и №4.

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Андрей Герус Энергетики
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