Атомная генерация приводит к удешевлению электроэнергии, - Герус

Страны, где базовая генерация покрывается за счет атомных электростанций, всегда имеют дешевую электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"Действительно сегодня и в Украине, и в мире есть очевидные тенденции - там, где есть атомная генерация, исторически и традиционно электроэнергия дешевле, чем там, где базовая генерация - уголь или газ", - цитирует главу пресс-служба комитета.

Также председатель Комитета отметил, что одним из важных вопросов, живо обсуждаемых на рынке электроэнергии, является несбалансированность энергосистемы, что приводит к ограничениям атомной генерации и производителей из ВИЭ.

Герус поддержал намерение Энергоатома развиваться с учетом современных трендов и технологий, учитывая потребности потребителей и украинской энергосистемы в целом.

Напомним, ранее комитет Совета по энергетике одобрил правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС №3 и №4.