Атом повернеться в Чорнобиль? Коли запустять малі реактори і навіщо це Україні

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Що таке малі модульні реактори і чим відрізняються від звичайних?

Чому розглядають майданчик у Чорнобильській зоні?

Як Україна рухається на шляху до малих модульних реакторів?

Коли атомні ММР можуть з'явитися в Україні?

Які плюси малих реакторів для енергетики України?

Малі реактори з'являться в Чорнобилі? Що відомо

Про можливу появу малих ядерних реакторів у Чорнобильській зоні цього тижня заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко. І ця заява була зроблена в контексті українського так званого "зеленого переходу".

За його словами, на 2025 рік заплановано запуск ще однієї сонячної електростанції потужністю 2 МВт на майданчику, де збиралася арка НБК (нового безпечного конфайнмента - ізоляційної споруди над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС). Підготовчі роботи завершено і незабаром розпочнеться будівництво. Ця СЕС стане другою після запущеної у квітні станції на 762 кВт за рахунок вкладень Іспанії.

Крім того, давно розробляються й отримано експертні висновки на інші проєкти сонячної та вітрової енергетики на майданчиках у самому місті Чорнобилі та поблизу ЧАЕС.

"Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів (ММР, - ред.) для НАЕК "Енергоатом". Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні. Сподіваюся, що саме наша країна стане першою, хто отримає відповідну ліцензію", - додав Іщенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Про малі реактори в Україні говорять не перший рік. Ба більше, у цьому напрямку робляться практичні кроки. Ще у 2021-му "Енергоатом" підписав меморандум з американською компанією NuScale Power для вивчення можливості впровадження ММР за їхньою технологією в Україні. У 2022-му домовився з британською Rolls-Royce про співпрацю в будівництві малих реакторів; у 2023-му - з американською Westinghouse щодо впровадження реакторів АР-300; а у 2024-му було підписано меморандум із французькою EDF.

Найбільш тривалою у цій сфері є співпраця з американською компанією Holtec. Минулого року сторони обговорювали будівництво в Україні заводу з виробництва компонентів для малих модульних реакторів SMR-300 (потужністю 300 МВт*год).

"Реалізація цього проєкту дасть змогу не тільки забезпечити Україну необхідними компонентами і технологіями ММР, а й експортувати їх до країн Європи", - йшлося в повідомленні "Енергоатому".

На сьогодні визначено місце розташування цього заводу, технічні вимоги та виробничі параметри, а також технології, необхідні для розгортання потужностей. Також українські представники братимуть участь у роботі з розгортання SMR-300 на майданчику атомної станції Palisades (США). Що дасть змогу отримати знання та досвід для подальшого впровадження технології в нашій країні.

Що таке ММР і чому це перспективна технологія

Малі модульні реактори - це відносно невеликі за потужністю ядерні реактори (до 400 МВт). Вони в кілька разів менші за традиційні ядерні реактори, складаються з окремих модулів, що спрощує їхнє будівництво або розгортання.

Основна ідея модульності полягає в доставці ММР на майданчик у зібраному вигляді. Модулі можуть мати власні турбіни або підключатися до загальної. Наприклад, в одному з проєктів, який реалізується в Китаї, на одну турбіну хочуть вивести пару з шести реакторів по 100 МВт.

Детальніше про технологію, принципи роботи, плюси і мінуси читайте в матеріалі РБК-Україна "АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні".

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, зараз питанням малих модульних реакторів займаються компанії одразу в декількох країнах.

"Цей напрямок досить перспективний. Тому що вважається, що великі атомні блоки будувати дуже дорого і довго. А малі реактори можна побудувати все ж таки швидше і вони дешевші. Хоча врешті-решт кіловат*година енергії буде дорожчою, ніж на традиційних АЕС, але загалом вони потребують менше площі, води тощо. За рахунок компактності та швидкості зведення вони можуть мати певні переваги", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

За даними МАГАТЕ, у світі розробляють понад 70 проєктів комерційних ММР. На етапі будівництва перебувають реактори у США, Канаді, Китаї, Аргентині, Південній Кореї та інших країнах. Проблема в тому, що ніхто до кінця ще їх не реалізував. А ліцензування пройшов тільки проєкт американської NuScale Power.

Тобто на сьогодні немає жодного працюючого малого реактора, який виробляє електроенергію на комерційній основі.

"Технологія перспективна, але поки не поширена. Вона на стадії впровадження, дослідження і, по суті, тільки проходить апробацію", - пояснює Омельченко.

При цьому експерт зазначає, що ще в СРСР були побудовані реактори подібного типу. Це Білібінська атомна теплова електроцентраль за полярним колом. Її запустили в експлуатацію в першій половині 1970-х, а зараз із чотирьох реакторів працюють три сумарною потужністю 36 МВт. У цьому регіоні розташовані найбільші золоті копальні, тому будівництво малих реакторів у віддалених від основної енергомережі місцях було особливо ефективним, додав співрозмовник.

Коли малі реактори можуть з'явитися в Україні

На думку Омельченка, технологія ММР більше підходить для України, ніж будівництво великих реакторів. "Тому що нам це треба робити більш швидко і більш компактно", - зазначив він.

Що стосується конкретних майданчиків, то експерт називає теплові електростанції. Будівництво малих блоків там виглядає доречним з огляду на те, що багато станцій зруйновано внаслідок російських ракетних і дронових атак.

У 2023 році "Енергоатом" отримав від "Укренерго" перелік із 18 майданчиків, де можуть бути розгорнуті малі модульні реактори на заміну застарілих або пошкоджених енергоблоків ТЕС. Першим перспективним місцем розглядається майданчик Трипільської ТЕС (Київська область) - проєктна документація та відповідні розрахунки вже готуються.

Що стосується появи малих реакторів у Чорнобильській зоні, наразі говорити про це зарано, вважає Омельченко.

"Ми не можемо орієнтуватися на заяви. Це серйозні проєкти, знадобиться дуже кропітка робота, рішення на урядовому і найвищому рівні. Добре, що такі плани є. Треба займатися новими технологіями, кооперуватися з провідними компаніями світу, які займаються ММР", - підкреслює експерт.

У будь-якому разі впровадження малих реакторів в Україні - це питання наступних десятиліть. У самому "Енергоатомі" розраховують, що вони доповнять український атомний флот уже в 2030-х. Пункт із такими реакторами також враховано в урядовій Енергетичній стратегії до 2050 року.

На думку Омельченка, проєкти малих модульних реакторів можуть бути реалізовані в комплексі з виробництвом "зеленого" водню.

Детальніше про цю технологію читайте в матеріалі РБК-Україна "Енергія з води. Що таке "зелений" водень і як його хочуть виробляти в Україні".

"Євросоюз потребує водню для своєї промисловості. Водневий ринок буде розвиватися, тому можна поєднати виробництво "ядерної" електроенергії і водню, щоб отримувати цінний продукт і балансувати атомні блоки. Наприклад, коли вночі менше попиту і енергія дешева, можна спрямовувати її на виробництво водню, а потім експортувати за вигідними цінами. Але, звісно, малі реактори швидко у нас не з'являться. Це питання 2030-2040-х років, а можливо і 2050-х", - підсумував експерт.

При підготовці використовувалися: інтерв'ю голови Державного агентства з управління зоною відчуження Григорія Іщенка, матеріали на сайті "Енергоатому" та коментар директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.