Атом вернется в Чернобыль? Когда запустят малые реакторы и зачем это Украине

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Что такое малые модульные реакторы и чем отличаются от обычных?

Почему рассматривают площадку в Чернобыльской зоне?

Как Украина движется на пути к малым модульным реакторам?

Когда атомные ММР могут появиться в Украине?

Каковы плюсы малых реакторов для энергетики Украины?

Малые реакторы появятся в Чернобыле? Что известно

О возможном появлении малых ядерных реакторов в Чернобыльской зоне на этой неделе заявил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко. И это заявление было сделано в контексте украинского так называемого "зеленого перехода".

По его словам, на 2025 год запланирован запуск еще одной солнечной электростанции мощностью 2 МВт на площадке, где собиралась арка НБК (нового безопасного конфайнмента - изоляционного сооружения над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС). Подготовительные работы завершены и вскоре начнется строительство. Эта СЭС станет второй после запущенной в апреле станции на 762 кВт за счет вложений Испании.

Кроме того, давно разрабатываются и получены экспертные заключения на другие проекты солнечной и ветровой энергетики на площадках в самом городе Чернобыле и вблизи ЧАЭС.

"Мы также готовы выделить земельные участки для размещения малых модульных реакторов (ММР, - ред.) для НАЭК "Энергоатом". В ближайшее время ожидается подписание соглашения или меморандума о начале работ. Это часть программы, которая, надеюсь, будет реализована в Украине. Надеюсь, что именно наша страна станет первой, кто получит соответствующую лицензию", - добавил Ищенко в интервью "Интерфакс-Украина".

О малых реакторах в Украине говорят не первый год. Более того, в этом направлении делаются практические шаги. Еще в 2021-м "Энергоатом" подписал меморандум с американской компанией NuScale Power для изучения возможности внедрения ММР по их технологии в Украине. В 2022-м договорился с британской Rolls-Royce о сотрудничестве в строительстве малых реакторов; в 2023-м - с американской Westinghouse о внедрении реакторов АР-300; а в 2024-м был подписан меморандум с французской EDF.

Наиболее длительным в этой сфере является сотрудничество с американской компанией Holtec. В прошлом году стороны обсуждали строительство в Украине завода по производству компонентов для малых модульных реакторов SMR-300 (мощностью 300 МВт*ч).

"Реализация этого проекта позволит не только обеспечить Украину необходимыми компонентами и технологиями ММР, но и экспортировать их в страны Европы", - говорилось в сообщении "Энергоатома".

На сегодня определено местоположение этого завода, технические требования и производственные параметры, а также технологии, необходимые для развертывания мощностей. Также украинские представители будут участвовать в работе по развертыванию SMR-300 на площадке атомной станции Palisades (США). Что позволит получить знания и опыт для дальнейшего внедрения технологии в нашей стране.

Что такое ММР и почему это перспективная технология

Малые модульные реакторы - это относительно небольшие по мощности ядерные реакторы (до 400 МВт). Они в несколько раз меньше традиционных ядерных реакторов, состоят из отдельных модулей, что упрощает их строительство или развертывание.

Основная идея модульности состоит в доставке ММР на площадку в собранном виде. Модули могут иметь собственные турбины или подключаться к общей. Например, в одном из проектов, который реализуется в Китае, на одну турбину хотят вывести пару из шести реакторов по 100 МВт.

Подробнее о технологии, принципах работы, плюсах и минусах читайте в материале РБК-Украина "АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине".

По словами директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, сейчас вопросом малых модульных реакторов занимаются компании сразу в нескольких странах.

"Это направление довольно перспективное. Потому что считается, что большие атомные блоки строить очень дорого и долго. А малые реакторы можно построить все же быстрее и они дешевле. Хотя в конце концов киловатт*час энергии будет дороже, чем на традиционных АЭС, но в целом они требуют меньше площади, воды и так далее. За счет компактности и скорости возведения они могут иметь определенные преимущества", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По данным МАГАТЭ, в мире разрабатываются более 70 проектов коммерческих ММР. На этапе строительства находятся реакторы в США, Канаде, Китае, Аргентине, Южной Корее и других странах. Проблема в том, что никто до конца их еще не реализовал. А лицензирование прошел только проект американской NuScale Power.

То есть на сегодня нет ни одного работающего малого реактора, который вырабатывает электроэнергию на коммерческой основе.

"Технология перспективная, но пока еще не распространенная. Она на стадии внедрения, исследования и, по сути, только проходит апробацию", - объясняет Омельченко.

При этом эксперт отмечает, что еще в СССР были построены реакторы подобного типа. Это Билибинская атомная тепловая электроцентраль за полярным кругом. Ее запустили в эксплуатацию в первой половине 1970-х, а сейчас из четырех реакторов работают три суммарной мощностью 36 МВт. В этом регионе находятся крупнейшие золотые прииски, поэтому строительство малых реакторов в отдаленных от основной энергосети местах было особенно эффективным, добавил собеседник.

Когда малые реакторы могут появиться в Украине

По мнению Омельченко, технология ММР больше подходит для Украины, чем строительство больших реакторов. "Потому что нам это надо делать более быстро и более компактно", - отметил он.

Что касается конкретных площадок, то эксперт называет тепловые электростанции. Строительство малых блоков там выглядит уместным с учетом того, что многие станции разрушены вследствие российских ракетных и дроновых атак.

В 2023 году "Энергоатом" получил от "Укрэнерго" перечень из 18 площадок, где могут быть развернуты малые модульные реакторы на замену устаревших или поврежденных энергоблоков ТЭС. Первым перспективным местом рассматривается площадка Трипольской ТЭС (Киевская область) - проектная документация и соответствующие расчеты уже готовятся.

Что касается появления малых реакторов в Чернобыльской зоне, на данный момент говорить об этом рано, считает Омельченко.

"Мы не можем ориентироваться на заявления. Это серьезные проекты, потребуется очень кропотливая работа, решения на правительственном и самом высоком уровне. Хорошо, что такие планы есть. Надо заниматься новыми технологиями, кооперироваться с ведущими компаниями мира, которые занимаются ММР", - подчеркивает эксперт.

В любом случае внедрение малых реакторов в Украине - это вопрос следующих десятилетий. В самом "Энергоатоме" рассчитывают, что они дополнят украинский атомный флот уже в 2030-х. Пункт с такими реакторами также учтен в правительственной Энергетической стратегии до 2050 года.

По мнению Омельченко, проекты малых модульных реакторов могут быть реализованы в комплексе с производством "зеленого" водорода.

Подробнее об этой технологии читайте в материале РБК-Украина "Энергия из воды. Что такое "зеленый" водород и как его хотят производить в Украине".

"Евросоюз нуждается в водороде для своей промышленности. Водородный рынок будет развиваться, поэтому можно совместить производство "ядерной" электроэнергии и водорода, чтобы получать ценный продукт и балансировать атомные блоки. Например, когда ночь меньше спроса и энергия дешевая, можно направлять ее на производство водорода, а затем экспортировать по выгодным ценам. Но, конечно, малые реакторы быстро у нас не появятся. Это вопрос 2030-2040-х годов, а возможно и 2050-х", - подытожил эксперт.

При подготовке использовались: интервью главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григория Ищенко, материалы на сайте "Энергоатома" и комментарий директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.