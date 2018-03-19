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В АТО поранений один військовослужбовець, - штаб

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 06:21
Фото: новини АТО
Фото: новини АТО

Бойовики скоїли два обстріли

Протягом минулої доби в зоні антитерористичної операції (АТО) на Донбасі в результаті обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків один військовослужбовець травмований. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"За минулу добу агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Зокрема, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Луганському напрямку протягом доби зберігалася тиша.

"В результаті ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму. Він доставлений у лікувальний заклад і йому надана необхідна медична допомога", - додали в штабі.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 18 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 18 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко оголосив про юридичне завершення антитерористичної операції. За словами глави держави, формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об'єднаних сил.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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За добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав Перемир'я в зоні АТО дотримується повною мірою, - штаб
Теги: Донецьк, Новини АТО
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