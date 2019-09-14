Атмосферный фронт принес в Украину похолодание

Погода в Украине ухудшилась, атмосферный фронт принес похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Мы еще - в зоне фронта, тыловая часть будет холодноватой, возьмите что-то теплее", - сообщила Диденко.

Напомним, 14 сентября в центре, на западе и востоке, температура воздуха упала до +22. Синоптики сообщают, что в западных областях, кроме Волынской и Ровенской, ожидаются дожди. Там температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +11+14. В центре Украины похолодает, температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +12+14.

Также синоптики отмечают, что в восточных областях сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +22+24, ночью ожидается +13+15. Однако в Запорожской и Донецкой областях будет солнечно. Юг Украины 14 сентября солнечный. Там температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +14+16. В Крыму и Крымской области также без осадков.

Диденко сообщала, что в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимальная температура воздуха +17 + 23 градуса.