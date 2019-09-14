Атмосферний фронт приніс в Україну похолодання

Погода в Україні погіршилася, атмосферний фронт приніс похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

"Ми ще - у зоні фронту, тилова частина буде холоднуватої, візьміть щось тепліше", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, 14 вересня в центрі, на заході і сході, температура повітря впала до +22. Синоптики повідомляють, що в західних областях, крім Волинської та Рівненської, очікуються дощі. Там температура повітря вдень сягне +19+22, вночі очікується +11+14. У центрі України похолодає, температура повітря вдень сягне +20+22, вночі очікується +12+14.

Також синоптики відзначають, що в східних областях сьогодні дощі. Температура повітря вдень сягне +22+24, вночі очікується +13+15. Однак у Запорізькій та Донецькій областях буде сонячно. Південь України 14 вересня сонячний. Там температура повітря вдень сягне +25+27, вночі очікується +14+16. В Криму і Кримської області також без опадів.

Діденко повідомляла, що протягом 14-15 вересня в західних областях, на півночі, на північному сході, в більшості центральних областей очікується максимальна температура повітря +17 + 23 градуси.