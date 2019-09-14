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Сегодня Украину местами накроют дожди

Новости » Общество    14.09.2019 - 10:00
Сегодня Украину местами накроют дожди
Фото: в Украине ожидаются дожди (facebook.com/ukrgmc.official)

В западных и восточных областях сегодня дожди

Погода в Украине 14 сентября резко ухудшилась в центре, на западе и востоке, температура воздуха упала до +22. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики сообщают, что в западных областях, кроме Волынской и Ровенской, ожидаются дожди. Там температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +11+14. В центре Украины похолодает, температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +12+14.

Сегодня Украину местами накроют дожди

Также синоптики отмечают, что в восточных областях сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +22+24, ночью ожидается +13+15. Однако, в Запорожской, Донецкой областях будет солнечно.

Юг Украины 14 сентября солнечный. Там температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +14+16. В Крыму и Крымской области также без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня ожидают дожди. Температура воздуха днем упадет до +20+22, ночью ожидается +12+14.

Сегодня Украину местами накроют дожди

Напомним, синоптик Наталья Диденко также дала прогноз, что на выходные в Украине будет прохладно.

В Украине на выходных ожидается существенное похолодание Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
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