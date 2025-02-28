Атмосферний фронт зайде на частину України. Синоптики дали прогноз на сьогодні

"28 лютого найвідчутніші зміни в синоптичній ситуації, а отже і в погоді, відбудуться у західних областях, куди надійде атмосферний фронт з заходу. Він зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі послаблення морозу до відлиги", - розповіли синоптики.

На решті ж території погоду без опадів все ще визначатиме область високого атмосферного тиску. У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, місцями зі снігом. Температура вдень 3-8° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень 1-6° тепла. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні південний, південно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° тепла; у Києві вдень 3-5° тепла.



Погода в Україні 28 лютого (facebook.com/UkrHMC)