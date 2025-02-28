Атмосферний фронт зайде на частину України. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 28 лютого, атмосферний фронт зайде на захід України. Тому саме там зміни погоди будуть найбільш відчутними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"28 лютого найвідчутніші зміни в синоптичній ситуації, а отже і в погоді, відбудуться у західних областях, куди надійде атмосферний фронт з заходу. Він зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі послаблення морозу до відлиги", - розповіли синоптики.
На решті ж території погоду без опадів все ще визначатиме область високого атмосферного тиску. У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, місцями зі снігом. Температура вдень 3-8° тепла.
На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень 1-6° тепла. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень від 4° морозу до 1° тепла.
На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні південний, південно-східний, 5-10 м/с.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° тепла; у Києві вдень 3-5° тепла.
Погода в Україні 28 лютого (facebook.com/UkrHMC)
24 лютого Метеорологічне агентство повідомило, що Японія знову зіткнеться з сильними снігопадами.
Агентство попередило людей про можливі лавини та слизькі дороги. Снігопади, що щорічно трапляються в регіонах, які виходять з Японського моря, викликають порушення транспорту і можуть бути небезпечними.
До 10:00 24 лютого в місті Аоморі було зафіксовано п’ять метрів снігу, в Уонумі (Ніігата) - 3,81 м, а в Тадамі (Фукусіма) - 3,13 м.
Як повідомлялось, на початку лютого Японію накрили потужні снігопади. Були скасовані авіарейси та залізничне сполучення.
Нагадаємо, на початку січня також у районах вздовж Японського моря тривали сильні снігопади. Хоча їх інтенсивність дещо зменшувалась, метеорологи попереджали про можливі хуртовини та проблеми з рухом транспорту в регіоні.
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