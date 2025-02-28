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Атмосферний фронт зайде на частину України. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 лютого, атмосферний фронт зайде на захід України. Тому саме там зміни погоди будуть найбільш відчутними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"28 лютого найвідчутніші зміни в синоптичній ситуації, а отже і в погоді, відбудуться у західних областях, куди надійде атмосферний фронт з заходу. Він зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі послаблення морозу до відлиги", - розповіли синоптики.

На решті ж території погоду без опадів все ще визначатиме область високого атмосферного тиску. У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, місцями зі снігом. Температура вдень 3-8° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень 1-6° тепла. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні південний, південно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° тепла; у Києві вдень 3-5° тепла.

Погода в Україні 28 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Сильний снігопад у Японії

24 лютого Метеорологічне агентство повідомило, що Японія знову зіткнеться з сильними снігопадами.

Агентство попередило людей про можливі лавини та слизькі дороги. Снігопади, що щорічно трапляються в регіонах, які виходять з Японського моря, викликають порушення транспорту і можуть бути небезпечними.

До 10:00 24 лютого в місті Аоморі було зафіксовано п’ять метрів снігу, в Уонумі (Ніігата) - 3,81 м, а в Тадамі (Фукусіма) - 3,13 м.

Як повідомлялось, на початку лютого Японію накрили потужні снігопади. Були скасовані авіарейси та залізничне сполучення.

Нагадаємо, на початку січня також у районах вздовж Японського моря тривали сильні снігопади. Хоча їх інтенсивність дещо зменшувалась, метеорологи попереджали про можливі хуртовини та проблеми з рухом транспорту в регіоні.

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