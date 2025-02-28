Атмосферный фронт зайдет на часть Украины. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 28 февраля, атмосферный фронт зайдет на запад Украины. Поэтому именно там изменения погоды будут наиболее ощутимыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"28 февраля самые ощутимые изменения в синоптической ситуации, а следовательно и в погоде, произойдут в западных областях, куда поступит атмосферный фронт с запада. Он обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью ослабление мороза до оттепели", - рассказали синоптики.
На остальной же территории погоду без осадков все еще будет определять область высокого атмосферного давления. В западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, местами со снегом. Температура днем 3-8° тепла.
На остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура днем 1-6° тепла. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем от 4° мороза до 1° тепла.
На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине южный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.
Погода в Украине 28 февраля (facebook.com/UkrHMC)
24 февраля Метеорологическое агентство сообщило, что Япония снова столкнется с сильными снегопадами.
Агентство предупредило людей о возможных лавинах и скользких дорогах. Снегопады, ежегодно случающиеся в регионах, которые выходят из Японского моря, вызывают нарушения транспорта и могут быть опасными.
До 10:00 24 февраля в городе Аомори было зафиксировано пять метров снега, в Уонуми (Ниигата) - 3,81 м, а в Тадами (Фукусима) - 3,13 м.
Как сообщалось, в начале февраля Японию накрыли мощные снегопады. Были отменены авиарейсы и железнодорожное сообщение.
Напомним, в начале января также в районах вдоль Японского моря продолжались сильные снегопады. Хотя их интенсивность несколько уменьшалась, метеорологи предупреждали о возможных метелях и проблемах с движением транспорта в регионе.
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