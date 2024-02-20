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Атмосферний фронт підбереться ближче до України. Якою буде погода сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні атмосферний фронт циклону Talisa підійде ближче до України, тому без опадів не обійдеться. У той же час, потепління вже не за горами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"20 лютого атмосферний фронт циклону Talisa із північного заходу підбереться ближче до України і тому очікуються опади на заході, півночі та подекуди в центральній частині України. Опади - мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

При цьому, наа сході, півдні, у Дніпрі та Кропивницькому з районами опадів не буде.

За даними синоптика, температура повітря найвищою очікується у західних областях - +7...+12 градусів.

"Найнижчою - на сході, протягом дня -3...+1 градусів. На півночі -1...+3 градуси. У центральних областях +2...+6 градусів. У південній частині +4...+8 градусів", - додала Діденко.

У Києві сьогодні вітряно, набіжить хмарність, передбачається мокрий сніг та дощ, день +1...+3 градуси.

Коли потепліє

Протягом тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода.

"Проте теплішатиме і вже впродовж 23-26 лютого стовпчики термометрів досягнуть +10...+15 градусів", - констатувала синоптик.

Як раніше писало РБК-Україна, в Україну насувається суттєве потепління. У багатьох регіонах спостерігатиметься відлига та сонячна погода протягом наступного тижня.

 

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