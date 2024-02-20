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Атмосферный фронт подберется ближе к Украине. Какой будет погода сегодня

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня атмосферный фронт циклона Talisa подойдет ближе к Украине, поэтому без осадков не обойдется. В то же время потепление уже не за горами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"20 февраля атмосферный фронт циклона Talisa с северо-запада подберется ближе к Украине и поэтому ожидаются осадки на западе, севере и кое-где в центральной части Украины. Осадки - мокрый снег и дождь", - рассказала она.

При этом на востоке, юге, в Днепре и в Кропивницком с районами осадков не будет.

По данным синоптика, температура воздуха самой высокой ожидается в западных областях - +7...+12 градусов.

"Самой низкой - на востоке, в течение дня -3...+1 градусов. На севере -1...+3 градуса. В центральных областях +2...+6 градусов. В южной части +4...+8 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве сегодня ветрено, набежит облачность, предполагается мокрый снег и дождь, день +1...+3 градуса.

Когда потеплеет

В течение недели в Украине будет преобладать влажная, с осадками, погода.

"Однако будет теплеть и уже 23-26 февраля столбики термометров достигнут +10...+15 градусов", - констатировала синоптик.

Как ранее писало РБК-Украина, в Украине надвигается существенное потепление. Во многих регионах будет наблюдаться оттепель и солнечная погода в течение следующей недели.

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