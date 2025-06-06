Атмосферний фронт накриє Україну: кому не пощастить з погодою на вихідних
На вихідних 7-8 червня Україна потрапить під вплив атмосферного фронту, який принесе дощі та грози на частину території країни. Однак температура повітря місцями підвищиться до +34 °С.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, короткочасні дощі з грозами очікуються у західних, північних та місцями центральних областях. Натомість на сході, півдні та частині центру - без опадів, зате зі спекою до +34°C.
"Південна частина Європи буде завтра серед сонечка і спеки. А значна частина континенту - в атмосферних фронтах та, відповідно, дощах із грозами", - написала синоптик.
Погода у Києві
У столиці упродовж суботи та неділі можливі короткочасні грозові дощі, зливи, град і шквали. Діденко радить мешканцям столиці бути обережними під час негоди, а автівки залишати у безпечному місці на вихідні.
Суботній день принесе спеку: температура повітря становитиме +26…+32°C, на півдні та сході - до +34°C.
Зміна очікується з понеділка, коли повітря суттєво охолоне:
- у західних областях прогнозують +15…+19°C,
- в інших регіонах +18…+24°C.
"Різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря - особливості найближчих синоптичних днів. Дорогі метеопати, тримайте неподалік чи не забудьте у дорогу необхідні ліки від ймовірних проблем з тиском артеріальним, головним болем тощо", - порадила Наталка Діденко.
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