Атмосферні фронти принесуть грози: якою сьогодні буде погода в Україні
В Україні сьогодні, 24 червня, очікуються дощі та грози, які є наслідком атмосферних фронтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, сьогодні в Україні температура повітря в Україні очікується неоднорідною. Також можливі грози.
Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень від +20 до +22 градусів. Однак у більшості областей протягом дня передбачається до +25 градусів. А у південній частині буде спекотно, від +27 до +32 градусів.
Погода у Києві
У Києві сьогодні можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень очікується від +22 до +24 градусів.
"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини", - пише Діденко.
Раніше РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.
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