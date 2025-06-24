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Атмосферные фронты принесут грозы: какой сегодня будет погода в Украине

Вторник 24 июня 2025 07:00
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Атмосферные фронты принесут грозы: какой сегодня будет погода в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 24 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 24 июня, ожидаются дожди и грозы, которые являются следствием атмосферных фронтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По ее словам, сегодня в Украине температура воздуха в Украине ожидается неоднородной. Также возможны грозы.

Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем от +20 до +22 градусов. Однако в большинстве областей в течение дня предполагается до +25 градусов. А в южной части будет жарко, от +27 до +32 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем ожидается от +22 до +24 градусов.

"Неустойчивая погода может влиять на артериальное давление, провоцировать головную боль, на сонливость у нас и так есть причины", - пишет Диденко.

Ранее РБК-Украина писало, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.

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