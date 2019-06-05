"Атлетико" намерен провести на своем стадионе еще один еврокубковый финал

Фото: стадион "Ванда Метрополитано" (twitter.com/ChampionsLeague)

За последние годы клуб провел уже девять финалов

"Атлетико" связался с УЕФА с предложением провести на домашнем стадионе еще один финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.

Решающий матч сезона-2018/19 на "Ванда Метрополитано" между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" позволил Мадриду привлечь в казну города порядка 65 млн евро.

"Матрасники" имеют большой опыт в организации крупных матчей, за последние годы клуб провел девять финалов - два в "Метрополитано" и семь на своей бывшей арене "Висенте Кальдерон".

Напомним, Харьков претендует на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году. Кроме украинского города, заявления о желании проведения еврокубкового поединка также направили Минск, Хельсинки и Белфаст.