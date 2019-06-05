"Атлетіко" запропонував УЄФА провести ще один єврокубковий фінал

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"Атлетіко" зв'язався з УЄФА з пропозицією провести на домашньому стадіоні ще один фінал Ліги чемпіонів. Про це повідомляє AS.

Фінал сезону-2018/19 на "Метрополітан" між «Ліверпулем» і «Тоттенхемом» дозволив Мадриду залучити в казну міста близько 65 млн євро. Стадіон «матрацників» включений в список елітних стадіонів УЄФА - найвищий рейтинг, присвоєний керівним органом європейського футболу.

«Атлетіко» має великий досвід в організації великих матчів, за останні роки клуб провів дев'ять фіналів - два в «Метрополітан» і сім на своїй колишній арені "Вісенте Кальдерон".