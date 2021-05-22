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"Атлетико" победило в последнем туре и стало чемпионом испанской Ла-Лиги

Автор: Игорь Литвиненко

Мадридский "Атлетико" стал чемпионом испанской Ла-Лиги сезона 2020-2021. В последнем туре "матрасники" одержали победу над "Реалом Вальядолид" (2:1) и сохранили первую строчку в турнирной таблице.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

"Атлетико" пропустило от "Вальядолида" уже на старте поединка - на 18-й минуте отметился Оскар Плано. Однако во втором тайме мадридцы ситуацию для себя исправили. Сперва счет сравнял на 57-й минуте Кореа, а спустя еще через 10 минут победный гол забил Луис Суарес.

Этот гол, к слову, для Суареса стал 11-м победным в этом сезоне и 21 всего в Ла-Лиге.

В параллельном матче конкурент "Атлетико" за "золото" мадридский "Реал" на последних минутах вырвал победу у "Вильяреала" - 2:1.

Таким образом "Атлетико" занял первую строчку в турнирной таблице, опередив "Реал" на 2 очка. Третье место себе гарантировала "Барселона", которая сегодня обыграла "Эйбар" -1:0. Четвертое место и право на участие в квалификации в Лигу чемпионов завоевала "Севилья", которая свой заключительный матч сезона сыграет завтра против "Депортиво Алавес".

Для "Атлетико" это 11-й титул чемпиона Испании в истории.

Вылетели по итогам сезона из Ла-Лиги "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".

Напомним, перед стартом сезона "Барселона" продала "Атлетико" форварда Луиса Суареса. В каталонском клубе приняли такое решение якобы из-за того, что нападающий уже слишком стар.

Отметим, Кубок Испании в этом сезоне выиграла "Барселона". Каталонцы в финале разгромили "Атлетик" из Бильбао - 4:0.

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