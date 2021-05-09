"Реал" спас ничью в матче с "Севильей", но упустил возможность возглавить Ла-Лигу

Мадридский "Реал" в одном из центральных матчей 35-го тура Ла-Лиги сыграл вничью с "Севильей" - 2:2. Этот результат не позволил "сливочным" возглавить турнирную таблицу.

"Реалу" необходимо было выигрывать, чтобы догнать по очкам "Атлетико". Но по личным встречам "галактикос" вышли бы на первую строчку Ла-Лиги. И уже на старте мадридцы могли открыть счет в матче. Одриосолу запустили по флангу, а тот навесил на Бензема, который головой отправил мяч в сетку. Но после просмотра VAR гол был отменен из-за минимального офсайда у Одриосолы.

А затем пришло время "Севильи". На 22-й минуте "красно-белые" результативно разыграли штрафной, который завершил Фернандо - 0:1.

У "Реала" до конца первой половины реальных моментов отметиться не было. А вот во второй половине "галактикос" прибавили. Сперва на 52-й минуте из-за пределов штрафной опасно пробивал Модрич, но мяч на угловой перевел кипер "Севильи" Буну. А затем отличный шанс поразить ворота "красно-белых" имел Винисиус, но пробил мимо из зоны вблизи вратарской. Но все же своего мадридцы добились. Сработал джокер Асенсион. Кроос вывел испанца на 67-й минуте на удар из опасной позиции, а тот в касание переправил мяч в сетку "Севильи" - 1:1.

Ключевой момент матча произошел на 75-й минуте. После подачи углового в исполнении "Севильи" мяч попал в руку игрока "Реала" Милитао. Рефери момент не заметил, а мадридцы организовали быструю контратаку, в результате которой кипер севильцев Буну свалил в штрафной Бензема. Судья сперва указал на "точку" в ворота "Севильи", но после просмотра VAR изменил решение, назначив пенальти уже в ворота "сливочных". Штраф идеально реализовал Ракитич - 1:2.

Но "Реалу" таки удалось спастись - уже в компенсированное время забил Кроос. В итоге ничья - 2:2, которая лишила "Реал" шанса выйти на первую строчку Ла-Лиги.

Напомним, вчера "Барселона" и "Атлетико" сыграли в сухую ничью, которая позволила "матрасникам" сохранить лидерство в Ла-Лиге.

В итоге после 35 туров "Атлетико" имеет 77 очков. Далее идут "Реал" и "Барселона" - у обоих по 75 баллов, но мадридцы выше благодаря лучшим результатам в личных встречах. Четвертую строчку по-прежнему занимает "Севилья" - 71 очко.