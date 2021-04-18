"Барселона" выиграла Кубок Испании. Для "Атлетика" это второе поражение в финалах в апреле

С самого начала поединка "Барселона" захватила преимущество и уже на 5-й минуте должна была открывать счет. Месси отпасовал на Де Йонга, но удар нидерландца пришелся в штангу. До конца первой половины преимущество "блау-гранос" было тотальным, однако отметиться каталонцы так и не смогли.

Но во втором тайме исправились. На 60-й минуте Гризманн вырвался из-за спин защитников и завершил идеальный прострел Де Йонга с правого фланга - 1:0. Причем несколько минут до этого француз аналогичный момент не реализовал.

А еще спустя три минуты после первого гола отметился уже и сам Де Йонг. Теперь "Барселона" организовала атаку через левый фланг, Альба подал в штрафную, а Де Йонг метров с пяти переправил мяч головой в сетку - 2:0.

Frenkie de Jong being the hero of the seconds half

Asist+goal @DeJongFrenkie21#AthleticBarca pic.twitter.com/1MDAlHTCf1 — Endri (@FCBENDRl) April 17, 2021

Добил баскский клуб Месси. Сперва аргентинец на 68-й минуте протащил мяч со своей половины поля, по пути обыгравшись дважды с партнерами, накрутил в штрафной защитника и послал круглый мимо кипера "Атлетика" - 3:0. А через еще три минуты завершил еще один фланговый прострел от Альбы - 4:0.

MESSI CREATED THIS GOAL OUT OF NOTHING



pic.twitter.com/98roG1nd7A — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) April 17, 2021

Same Messi I still remember this same goal against Madrid magic Messi #CopaDelReyFinal #barca #AthleticBarca one cup added pic.twitter.com/RJh01GziJK — daniel__ (@daniel83251906) April 17, 2021

Счет в матче мог измениться еще раз. На 87-й минуте Гризманн послал мяч в сетку, но взятие ворот отменили после просмотра VAR - у француза был оффсайд.

Таким образом, каталонцы взяли реванш за поражение от "Атлетика" в матче за Суперкубок Испании (2:3), который состоялся в январе этого года.

Для "Барсы" победа в Кубке Испании стала 31-й в истории. Больше каталонцев чемпионами никто не становился. На втором месте по количеству Кубков как раз "Атлетик" - 23.