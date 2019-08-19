"Атлетико" отозвал жалобу на "Барселону" по трансферу Гризманна

Мадридский "Атлетико" отозвал жалобу, поданную на "Барселону" по поводу трансфера в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, к настоящему моменту в лиге еще не приступили к рассмотрению жалобы "матрасников", поскольку уверены, что переход был оформлен правильно. Дополнительным аргументом для футбольных чиновников стал тот факт, что "Атлетико" так и не обратился в другие судебные инстанции.

Антуан Гризманн перешел в "Барселону" после того, как с 1 июля сумма отступных за его переход уменьшилась до 120 млн евро. Мадридский клуб настаивал, что каталонцы должны выплатить 200 млн евро, поскольку они согласовали с игроком его трансфер еще в марте.