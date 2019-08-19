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"Бавария" объявила об аренде игрока "Барселоны" Коутиньо

Новости » Спорт    19.08.2019 - 12:54
"Бавария" объявила об аренде игрока "Барселоны" Коутиньо
Фото: Филиппе Коутиньо (twitter.com/FCBayern)

Бразилец взял номер Роббена

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о переходе полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

27-летний игрок присоединится к новой команде на правах аренды, рассчитанной на один сезон. Бразилец будет выступать под номером 10, который на протяжении последних 10 лет принадлежал нападающему Арьену Роббену. Голландец покинул клуб по окончании прошлого сезона.

В сообщении отмечается, что стороны согласились не разглашать финансовые детали соглашения. Однако на сайте "Барселона" информируется, что игрок обошелся "Баварии" в 8,5 млн евро. В договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму - 120 млн евро. При этом мюнхенцы будут обязаны выплачивать игроку зарплату в полном объеме.

Коутиньо перешел в "Барселону" в январе минувшего год из "Ливерпуля". Его трансфер обошелся каталонскому клубу в 145 млн евро.

В составе "сине-гранатовых" футболист провел 75 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, ранее самый титулованный клуб Германии объявил о переходе на правах аренды вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича.

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