"Атлетіко" відкликав скаргу на "Барселону" по трансферу Грізманн

Мадридський "Атлетіко" відкликав скаргу, подану на "Барселону" з приводу трансферу в каталонський клуб французького нападника Антуана Грізманн. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, на цей момент в лізі ще не приступили до розгляду скарги "матрацників", оскільки впевнені, що перехід був оформлений правильно. Додатковим аргументом для футбольних чиновників став той факт, що "Атлетіко" так і не звернувся в інші судові інстанції.

Антуан Грізманн перейшов в "Барселону" після того, як з 1 липня сума відступних за його перехід зменшилася до 120 млн євро. Мадридський клуб наполягав, що каталонці повинні виплатити 200 млн євро, оскільки вони узгодили з гравцем його трансфер ще в березні.